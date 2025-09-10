إقامة مسابقة غناء ورقص في سيول مستوحاة من فيلم صائدو شياطين الكيبوب

Photo : YONHAP News

ستُقام مسابقة غناء ورقص مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الناجح "صائدو شياطين الكيبوب" على منصة نتفليكس، في نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الكورية سيول.وأعلنت حكومة مدينة سيول وهيئة السياحة الكورية أمس الثلاثاء أن "مهرجان صائدي سيول 2025" سيُقام في ساحة سيول ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الأحد القادم.وسوف تعتلي عشر فرق محلية ودولية، خشبة المسرح لتقديم عروض مستوحاة من قطع الموسيقى التصويرية الأصلية الخمس الرئيسية للفيلم.ومن بين تلك الفرق مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية الذين حقق عرضهم القصير لأغنية "غولدن" على يوتيوب تسعة ملايين مشاهدة.وسوف يُنظم المهرجان في الوقت نفسه مسابقة عبر الإنترنت لمن لم يتمكنوا من الحضور شخصيا، بالإضافة إلى فعالية يقدم فيها الفنانون نصائح حول تصميم رقصات "صودا بوب" للجمهور.وسوف يختتم فريق عروض التيكوندو "كي تايغرز"، الذي شارك في مشاهد الحركة وتصميم الرقصات في الفيلم، ذلك المهرجانَ بعرضٍ نهائي خاص.