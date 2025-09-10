مؤشر البورصة الكورية يصل لأعلى مستوياته هذا العام

Photo : YONHAP News

حقق مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية أعلى مستوى سنوي له، أمس الثلاثاء، مع مكاسب سوقية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والكيماويات.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم القياسي الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 40.46 نقطة، أي بنسبة 1.26%، ليغلق عند 3260.05 نقطة.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 6.22 نقطة، أي بنسبة 0.76%، ليغلق عند 824.82 نقطة.وارتفعت أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2%، وأسهم شركة إس كيه هاينكس، عملاق صناعة الرقائق، بنسبة 3.97%، بينما ارتفعت أسهم شركة إل جي إنرجي سوليوشن، الشركة المصنعة للبطاريات، بنسبة 1.02%، وارتفعت أيضا أسهم شركة إل جي كيم، الرائدة في مجال الكيماويات، بنسبة 6.35%.وانتعشت أسهم شركة هيون ديه موتور، أكبر شركة سيارات في كوريا، بشكل طفيف مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.23%، بينما استعادت أسهم شركتها التابعة كيا ارتفاعها بنسبة 0.57%.