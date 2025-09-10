إعادة افتتاح متحف هان غُل في عام 2028 بعد تعرضه لأضرار جسيمة بسبب حريق

من المتوقع إعادة افتتاح المتحف الوطني للحروف الكورية، "هان غُل"، في منطقة يونغ سان في سيول، في أكتوبر 2028، بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع في فبراير الماضي.ووفقا لإدارة المتحف أمس الثلاثاء، فسوف يظل مغلقا حتى النصف الثاني من عام 2028 بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في أثناء أعمال البناء لتوسيع المبنى.وكان المتحف مغلقا منذ أكتوبر 2024 بسبب أعمال البناء السابقة.ويُعتقد أن الحريق الذي اندلع في 1 فبراير كان نتيجة لأعمال صيانة بالقرب من درج فولاذي بين الطابقين الثالث والرابع من المبنى. وقد أصيب أحد رجال الإطفاء في أثناء محاولته إخماد النيران.ونُقلت على الفور 257 قطعة أثرية رئيسية من المتحف، بما في ذلك بعض الكنوز، إلى المتحف الوطني الكوري، بينما أُرسلت 86,796 قطعة إضافية إلى المتحف نفسه ومتاحف أخرى.وبمجرد بدء عملية تصميم المتحف في أكتوبر، من المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم في يوليو من العام القادم.