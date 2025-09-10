الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

الشرطة الكورية ترسل فريقا إلى اليابان لتنسيق التحقيق في تهديدات إرهابية

Write: 2025-09-10 09:17:00

الشرطة الكورية ترسل فريقا إلى اليابان لتنسيق التحقيق في تهديدات إرهابية

Photo : YONHAP News

تستعد الشرطة الكورية لإرسال فريق من المحققين إلى اليابان للتحقيق في سلسلة من التهديدات الإرهابية ضد منشآت رئيسية في كوريا الجنوبية، أطلقها شخص يستخدم اسم محامٍ ياباني.

ووفقا للمكتب الوطني للتحقيقات التابع لهيئة الشرطة الوطنية، سيزور الفريق وكالة الشرطة الوطنية اليابانية فيما بين اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة، لمناقشة سبل تنسيق التحقيقات والتعامل الفعال مع القضية.

يذكر أنه بين أغسطس 2023 والشهر الماضي، تم توجيه 51 تهديدا إرهابيا من قِبل شخص يدّعي أنه المحامي "تاكاهيرو كاراساوا" عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، مدعيا زرع متفجرات في منشآت كورية جنوبية رئيسية.

ومنذ تأكيد إرسال التهديدات عبر البريد الإلكتروني والفاكس من الخارج، أجرت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقات في القضية من خلال التواصل مع الإنتربول والهيئات المعنية في الولايات المتحدة واليابان، لكنها لم تُحدد هوية أي مشتبه به بعد.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;