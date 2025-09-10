سيول تقول إن تغطية كوريا الشمالية لتجربة محرك صاروخ جديد رسالةٌ لواشنطن

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة التوحيد في سيول أن التغطية الإعلامية المكثفة لكوريا الشمالية لتجربة محرك صاروخ باليستي عابر للقارات جديد عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، كانت رسالة موجهة للولايات المتحدة.وكشف مسؤول في الوزارة عن هذا التقييم للصحفيين أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الموجهة للجمهور الأجنبي، غطت تجربة المحرك بشكل مكثف، بينما تناولت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرئيسية للقراء المحليين في كوريا الشمالية، تلك التجربة بإيجاز.وقال المسؤول إن كوريا الشمالية تسعى على ما يبدو إلى توجيه رسالة إلى واشنطن من خلال نشر أخبار عن تجربة المحرك بعد وقت قصير من حضور زعيمها كيم جونغ أون للعرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن إدارة الصواريخ، بالتعاون مع معهد أبحاث المواد الكيميائية، أجرت تجربة أرضية أخرى لمحرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب مصنوع من ألياف الكربون المركبة أول من أمس، تحت إشراف كيم جونغ أون.