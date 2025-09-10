الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس الكوري يُطلق لجنة جديدة للتبادل الثقافي

Write: 2025-09-10 09:56:55

الرئيس الكوري يُطلق لجنة جديدة للتبادل الثقافي

Photo : YONHAP News

سيُطلق الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" لجنة رئاسية للتبادل الثقافي الشعبي هذا الشهر، في إطار تعهده ببناء كوريا لتصبح من "القوى الثقافية الخمس الكبرى" عالميا.
وتم تعيين وزير الثقافة "تشيه هوي يونغ"، والمنتج ورئيس شركة "جيه واي بي" للترفيه "باك جين يونغ"، رئيسيْن مشاركين.
وأشارت الرئاسة إلى دور المنتج "باك" في عولمة موسيقى البوب ​​الكورية.
وتهدف اللجنة إلى توسيع نطاق الاستمتاع الدولي بالثقافة الكورية، مع توسيع نطاق التبادلات الثقافية الخارجية.
كما عيّن المكتبُ الرئاسي النائبَ السابق "كيم جين ايه"، وهو مهندس معماري مُدرّب في معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، رئيسا للجنة الوطنية لسياسات العمارة، وتم أيضا تعيين "تشو سونغ جو" رئيس مركز معلومات القانون الكوري، سكرتيرا رئاسيا أول لشؤون الموظفين.
وحثّ الرئيس المُعيّنين الجدد على أن يكونوا بمثابة "عيون وآذان" له، مُطالبا بتغييرات جريئة وعملية لتوحيد الجمهور وتعزيز مستقبل كوريا الثقافي والاقتصادي.
