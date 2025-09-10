حزب إعادة بناء كوريا يُوصي بتعيين تشو كوك رئيسا للجنة الطوارئ

Photo : YONHAP News

قرر حزب إعادة بناء كوريا، وهو حزب صغير في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، التوصية بتعيين "تشو كوك"، رئيس معهد السياسات في الحزب، رئيسا للجنة الطوارئ، عقب الاستقالة الجماعية لقيادته.وكان النواب قد فشلوا في الاتفاق بعد ثلاثة اجتماعات سابقة، لكن الأغلبية في اجتماع التكتل البرلماني أيدت تشو كشخصية قادرة على قيادة الحزب خلال أزمته الداخلية.وقال "صو وانغ جين" زعيم التكتل البرلماني، إنه على الرغم من وجود معارضة، إلا أن معظمهم يرون أن تشو يجب أن يتحمل المسؤولية كأحد القادة الرئيسيين للحزب.وتعهد الحزب بأن تعمل لجنة الطوارئ التابعة له على استعادة ثقة الجمهور والعودة إلى روح تأسيسه.ومن المتوقع أن يتم تعيين تشو رسميا في اجتماع اللجنة الوطنية للحزب غدا الخميس 11 سبتمبر.