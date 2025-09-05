توقعات بإطلاق سراح الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المرجح أن يتم صباح اليوم الأربعاء إطلاق سراح المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تم احتجازهم في مداهمة نفذتها مؤخرا إدارة الهجرة الأمريكية في ولاية جورجيا.وصرح محامٍ أمريكي يمثل موظفي شركات المقاولات الفرعية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشن" أمس الثلاثاء بأن الحافلات التي تقل المحتجزين الكوريين ستغادر من مركز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك في فولكستون بولاية جورجيا، صباح الأربعاء.ونقل المحامي عن مسؤول من مركز الاحتجاز قوله إن معظم المحتجزين سيعودون إلى كوريا الجنوبية، بينما يخطط عدد قليل منهم للبقاء.ومن المتوقع أن يرتدي المحتجزون، الذين يرتدون حاليا زي الاحتجاز باللون البيج، ملابسهم العادية قبل عودتهم.وأفادت التقارير بأن شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" وشركات المقاولات الفرعية التابعة لها تُرتب لجمع ونقل أمتعة العمال من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.وبعد الإفراج عنهم، سيتم نقلهم بالحافلة إلى مطار أتلانتا الدولي على متن طائرة مستأجرة.ومن المقرر أن تغادر الطائرة المستأجرة أتلانتا في حوالي الساعة 2:30 من مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، لتصل إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر من بعد ظهر الغد الخميس بتوقيت كوريا.