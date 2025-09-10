الحكومة الأمريكية تعمل على وضع قواعد تأشيرات للعمال الأجانب المهرة

Photo : YONHAP News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن وزارتي الأمن الداخلي والتجارة تعملان معا لمعالجة قواعد التأشيرات بعد اعتقال مئات الكوريين الجنوبيين في مداهمة أمريكية حديثة لدائرة الهجرة في موقع بناء مصنع للبطاريات في ولاية جورجيا.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس مراجعة قواعد التأشيرات لمنع تكرار الحادث الأخير في جورجيا.وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب يوم الأحد عن تقديره للشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة. وأضافت أن ترامب يُدرك رغبة هذه الشركات في جلب عمال ذوي مهارات عالية وتدريب عالٍ إلى الولايات المتحدة، خاصة في مجال إنتاج منتجات متخصصة للغاية مثل أشباه الموصلات والبطاريات.وأضافت ليفيت أن الرئيس ترامب يتوقع أيضا من هذه الشركات الأجنبية توظيف عمال أمريكيين، وأن يتعاون العمال الأجانب والأمريكيون لتدريب وتعليم بعضهم البعض.