وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يبحثان قضية الكوريين المحتجزين

Photo : YONHAP News

يعتزم وزير الخارجية الكوري "تشو هيون"، الذي سافر إلى الولايات المتحدة لحل مشكلة مئات من المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تم احتجازهم في مداهمة نفذتها إدارة الهجرة الأمريكية مؤخرا، إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، اليوم الأربعاء.وأعلنت سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن أمس الثلاثاء أن الوزير تشو سيلتقي مع روبيو صباح الأربعاء.وكان تشو قد وصل إلى واشنطن في وقت متأخر من ليلة أمس، وكان من المتوقع في البداية أن يلتقي مع روبيو فور وصوله، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية، لكن تقرر أن يُعقد الاجتماع اليوم، وهو نفس اليوم الذي يُتوقع فيه إطلاق سراح حوالي 300 كوري جنوبي من مركز احتجاز أمريكي للهجرة في ولاية جورجيا، وعودتهم إلى ديارهم عبر رحلة مستأجرة بموجب ترتيب مغادرة طوعية.ومن المتوقع أن تتم عودتهم كما هو مقرر، دون أي تأثير على اجتماع وزيريْ الخارجية.