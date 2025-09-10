الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

كوريا تضيف 166 ألف وظيفة في أغسطس

Write: 2025-09-10 10:09:30

كوريا تضيف 166 ألف وظيفة في أغسطس

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية حوالي 160 ألف وظيفة في أغسطس، مسجلة بذلك نموا في الوظائف يزيد عن 100 ألف، للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في أغسطس بلغ 28.96 مليون شخص، بزيادة قدرها 166 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخسر قطاع التصنيع 61 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع عشر على التوالي. كما تراجعت الوظائف في قطاع البناء للشهر السادس عشر على التوالي، مسجلة 132 ألف وظيفة في أغسطس.
وبلغ معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما 69.9%، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بنسبة 1.6%، ليصل إلى 45.1%.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;