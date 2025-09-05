وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إلغاء الرسوم الجمركية قد يتكلف تريليون دولار

Photo : KBS News

حذر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" من أنه إذا قضت المحكمة العليا بأن الرئيس "دونالد ترامب" لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية، فقد تلتزم الحكومة الأمريكية برد مبالغ تتراوح بين 750 مليار دولار وتريليون دولار للمستوردين.وقال "بيسنت" إنه واثق من أن إدارة "ترامب" ستقنع المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحاكم الأقل درجة، لأن إلغاء هذه الرسوم قد يسبب اضطرابا كبيرا.جاء ذلك بعدما خلصت محكمان فيدراليتان إلى أن العديد من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها "ترامب" غير قانونية، بينما طلب البيت الأبيض من المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.وبناء على هذا الطلب، أعلنت المحكمة العليا الفيدرالية أنها ستنظر في القضية على وجه السرعة، وحددت موعدا للمرافعة الشفوية الأولى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.وتوقعت صحيفة وال ستريت جورنال أن تُصدر المحكمة العليا حكما في غضون هذا العام.