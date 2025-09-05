كوريا الشمالية تفتتح حانة ضخمة للبيرة في مدينة راسون

Photo : YONHAP News

افتتحت كوريا الشمالية مؤخرا حانة ضخمة تحمل اسم "بيت بيرة نهر تومين" في مدينة راسون، التي تعد البوابة البرية الرئيسية نحو روسيا.وقال التلفزيون المركزي الكوري الشمالي في الأول من شهر سبتمبر الجاري إن مدينة راسون شهدت افتتاح حانة جديدة تحمل اسم "بيت بيرة نهر دومان"، حيث بدأ تقديم الخدمات للزبائن.وحضر حفل الافتتاح أمين لجنة حزب العمال الحاكم في مدينة راسون "شين يونغ تشول"، ورئيس لجنة الشعب في مدينة راسون "شين تشانغ إيل"، وعدد آخر من عمال المدينة.ويتم في الحانة تقديم أنواع مختلفة من البيرة التي ينتجها مصنع ريونغ سونغ في مدينة راسون.وجاء افتتاح هذه الحانة في راسون ضمن سياسة التنمية المحلية التي يوليها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أهمية كبيرة، وكخطوة تهدف إلى استقطاب السياح الروس.وتعمل كوريا الشمالية على توسيع البنية التحتية على طول منطقة نهر تومين الحدودية مع روسيا منذ توقيع اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العام الماضي، مما قد يؤدي إلى زيادة التبادلات البشرية بين بيونغ يانغ وموسكو في المستقبل.وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن يوم الخامس من سبتمبر الجاري أنه سيتم في العام القادم فتح أول جسر بري يربط بين روسيا وكوريا الشمالية عبر نهر تومين.