3 منظمات من السنغال والإكوادور وتايلاند تفوز بجائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أن ثلاث منظمات من السنغال والإكوادور وتايلاند فازت بجائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية لعام 2025 في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في باريس.وكانت منظمة اليونسكو قد عيّنت في عام 1965 يوم الثامن من سبتمبر كيوم دولي لمحو الأمية، وتحتفل بهذا اليوم سنويا من خلال منح جوائز للأفراد والمنظمات الذين يساهمون في القضاء على الأمية على مستوى العالم.وتدعم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية جائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية، التي أنشئت في عام 1989 تخليدا لروح الملك سيجونغ مبتكر الأبجدية الكورية "هان غُل"، وتسهم في الجهود الدولية للقضاء على الأمية في مختلف أنحاء العالم.والمنظمات الثلاث التي فازت بجائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية هي: المنظمة الوطنية لمحو الأمية وتعليم اللغة في سنغال، ومعهد الأبحاث والتعليم والعلاقات العامة في الإكوادور، والوكالة الوطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في تايلاند.وتخطط الوزارة الكورية لدعوة ممثلين عن المنظمات الثلاث الفائزة بالجوائز لزيارة كوريا الجنوبية بمناسبة يوم هان غُل في التاسع من أكتوبر القادم.