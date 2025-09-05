الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

الحزب المعارض يدعو الحزب الحاكم إلى وقف الدكتاتورية البرلمانية

Write: 2025-09-10 12:17:34Update: 2025-09-10 13:40:05

Photo : YONHAP News

ألقى زعيم التكتل البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "سونغ أون صوك" خطابا أمام البرلمان اليوم الأربعاء، قيّم فيه أداء حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" خلال 100 يوم مضت بوصفه "زمنا من التراجع والانحدار"، وفترة جعل فيها "الحاكمُ الأحمق الأمورَ مضطربة".
وأضاف أن الفترة المذكورة كانت مليئة باندفاع أحادي للحزب الحاكم، ودكتاتوريته البرلمانية، ووصف التحقيقات الثلاثة التي يجريها المدعون الخاصون بإنها "أداة للانتقام السياسي".
وأشار "سونغ" إلى أن فريق التحقيقات الخاص يقوم بمداهمات على نواب البرلمان من الحزب المعارض الرئيسي دون أدلة واضحة، معربا عن استنكاره لهذه الأفعال التي وصفها بأنها "عنف سياسي يحدث فقط في الدول الديكتاتورية".
واقترح سونغ تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإصلاح القضاء، من أجل مناقشة إصلاح النيابة العامة، كما اقترح تشكيل لجنة خاصة للإصلاح المالي تضم الحكومة والمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.
