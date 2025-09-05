الطائرة التي ستقل الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة إلى كوريا تتوجه لأتلانتا

Photo : YONHAP News

غادرت طائرة خاصة مطار إنتشون الدولي لنقل الكوريين الذين تم احتجازهم من موقع بناء مصنع للبطاريات بولاية جورجيا الأمريكية.وأقلعت الطائرة من مطار إنتشون في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء حسب التوقيت الكوري، متوجهة لمطار هارتسفيلد جاكسون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.ويبلغ عدد مقاعد الطائرة 368 مقعدا، بحيث يمكنها استيعاب جميع الكوريين المحتجزين الذين يبلغ عددهم 300 شخص.ومن المتوقع أن تغادر الطائرة مطار أتلانتا في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم حسب توقيت أتلانتا، وعلى متنها الكوريون الذين سيتم الإفراج عنهم.وكانت السلطات الأمريكية قد قامت يوم الرابع من سبتمبر الجاري بحملة تفتيش على موقع بناء مصنع مشترك للبطاريات بين مجموعة هيون ديه موتور وشركة إل جي إنرجي سوليوشن في ولاية جورجيا، حيث تم اعتقال 475 شخصا، بمن فيهم 300 كوري بتهمة الإقامة غير القانونية.