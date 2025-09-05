الرئيس لي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، تحت شعار "100 يوم للتعافي والنمو نحو المستقبل".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها الرئيس "لي" مؤتمرا صحفيا منذ تنصيبه بعد أن عقد أول مؤتمر صحفي يوم الثالث من شهر يوليو الماضي.ومن المتوقع أن يستغرق المؤتمر الصحفي حوالي 90 دقيقة.وكان لرئيس "لي" قد قدّم في المؤتمر الصحفي الأول رؤية حكومته لتسيير شؤون الدولة بعد توليها السلطة دون لجنة انتقالية، ومن المتوقع أن يقدم في المؤتمر الصحفي الثاني خطة أكثر تفصيلا لسياسات الحكومة.ومن المرجح أيضا أن يتم في المؤتمر الصحفي الثاني تناول القضايا المحلية والدولية الملحة، مثل المفاوضات الجارية بين كوريا والولايات المتحدة بشأن الإفراج عن الكوريين المحتجزين في ولاية جورجيا الأمريكية، ومحادثات التعريفات الجمركية والمحادثات الأمنية بين البلدين.كما سيتم فيها تناول التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتعاون الثلاثي بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، والحفاظ على الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.