كيونغ جو تستعد لإبهار العالم بمحتواها الثقافي خلال قمة آبيك القادمة

تستعد مدينة كيونغ جو، التي توصف بأنها "المدينة الأكثر حفاظًا على الهوية الكورية"، لتقديم محتوى ثقافي فريد من نوعه يسلط الضوء على جوهر الثقافة الكورية، وذلك خلال فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. آبيك. في أواخر شهر أكتوبر القادم.وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بموجة الثقافة الكورية. هالليو. مدفوعًا بالنجاحات الأخيرة مثل فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" على منصة نتفليكس.وتتركز استراتيجية كيونغ جو في هذا الصدد، على توظيف الثقافة الكورية كأداة لجذب انتباه العالم، وتحقيق أقصى استفادة من استضافة القمة عبر دمج الفعاليات الثقافية المتنوعة مع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.وتخطط مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة كيونغ جو، اللتان تعتبران تاريخ وتراث مملكة شيلا الممتد لألف عام هو السبب الرئيسي في اختيار المدينة لاستضافة القمة، لتركيز أنظار العالم على ثقافة المنطقة التي تمثل منبع الموجة الكورية.