تعثر مغادرة الكوريين الجنوبيين المحتجزين في جورجيا بسبب ظروف أمريكية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إن مغادرة المواطنين الكوريين المحتجزين في ولاية جورجيا بعد حملة أمريكية على المهاجرين، "أصبحت صعبة" بسبب ظروف أمريكية لم تكشف عنها.وكان من المقرر أن يستقل أكثر من 300 عامل كوري جنوبي طائرة مستأجرة للعودة إلى وطنهم اليوم الأربعاء، بعد إطلاق سراحهم من مركز احتجاز في "فولكستون"، بعد 6 أيام من اعتقالهم في حملة كبيرة شنتها سلطات الهجرة الأمريكية يوم الخميس الماضي.وقالت الوزارة في رسالة إلى الصحفيين إن المغادرة المخطط لها من جورجيا أصبحت صعبة بسبب ظروف أمريكية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأضافت الوزارة أنها مستمرة في إجراء المحادثات مع الجانب الأمريكي لتمكينهم من المغادرة في أقرب وقت ممكن.وقد غادرت طائرة مستأجرة كورية جنوبية إلى أتلانتا في وقت سابق من اليوم لإعادة العمال المحتجزين.