الكوريون المحتجزون يعودون إلى الوطن اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تقلع طائرة مستأجرة تقل حوالي 300 كوري جنوبي احتُجزوا في مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرا، من مطار في "أتلانتا" ظهر اليوم الخميس.ووفقا لمصادر مطلعة أمس الأربعاء، سيتم الإفراج عن المعتقلين من منشأة الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في "فولكستون" بولاية "جورجيا" حتى الساعة 4 من صباح اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يقوم المعتقلون برحلة طولها 430 كيلومترا إلى مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي على متن 8 حافلات، وهي رحلة تستغرق عادة 4 ساعات ونصف.وعند وصولهم إلى المطار، سيصعد المعتقلون على الفور على متن طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الكورية، والتي كانت قد وصلت إلى المطار صباح أمس.وكان من المقرر في البداية أن تغادر الطائرة أتلانتا في الساعة 2:30 من مساء أمس ولكن تم تأجيل الإقلاع بسبب تأجيل الإفراج عن المعتقلين بسبب ما وُصف في البداية بأنه "مشاكل من الجانب الأمريكي".