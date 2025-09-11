فريق التحقيقات الخاص يطلب شهادة الرئيس السابق لحزب قوة الشعب في المحكمة

Photo : YONHAP News

قال فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في مزاعم عرقلة تصويت البرلمان على قانون الأحكام العرفية، إنه طلب من المحكمة الحصول على شهادة من رئيس حزب قوة الشعب السابق "هان دونغ هون".أوضح الفريق أمس الأربعاء أن "هان"، وهو شاهد مرجعي، رفض التعاون على الرغم من أنه "لا غنى عنه" للتحقيق، مما دفع إلى تقديم طلب نادر للاستجواب قبل المحاكمة.وتبحث اللجنة فيما إذا كان زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب آنذاك "تشو كيونغ هو" قد غيّر مكان الاجتماع لمنع النواب من التصويت على إنهاء الأحكام العرفية بناء على طلب من الرئيس السابق "يون صوك يول".ويعتقد المحققون أن "هان" تبادل رسائل مع "تشو" خلال الأزمة، ربما لتنسيق كيفية التعامل.وأكد مسؤولو الفريق الخاص أنهم سيسعون إلى اتخاذ إجراءات قضائية مماثلة ضد أي شهود آخرين يرفضون بوضوح المثول أمام المحكمة.وقد نشر "هان" مؤخرا كتابا وأجرى مقابلات تطرقت إلى تلك الأحداث، وهو ما يؤكد، حسب الفريق، الحاجة إلى شهادته.