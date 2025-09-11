بدء محاكمة السيدة الأولى السابقة يوم 24 سبتمبر

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى في محاكمة السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" يوم 24 سبتمبر الجاري، في محكمة سيول المركزية.وتواجه "كيم" تهما بالمشاركة في مخطط للتلاعب بالأسهم، وتلقي استطلاعات رأي مجانية، وقبول هدايا فاخرة كرشوة من كنيسة التوحيد.ويزعم فريق التحقيقات الخاص أنها عملت مع مسؤولين تنفيذيين في شركة "دويتش موتورز" من 2010 إلى 2012 لجني أرباح غير مشروعة تزيد عن 800 مليون وون، كما أنها متهمة بالاستفادة من 58 استطلاعا مجانيا للرأي العام بقيمة 2.7 مليار وون، أي ما يقرب من 1.94 مليون دولار أمريكي، خلال حملة زوجها الرئاسية.وبالإضافة إلى ذلك، يقول المحققون إنها قبلت حقائب ومجوهرات فاخرة بقيمة حوالي 80 مليون وون من خلال مساعد مرتبط بالكنيسة.وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها توجيه اتهام إلى سيدة أولى ومحاكمتها في أثناء احتجازها.