الرئيس لي يستعد يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس "لي جيه ميونغ" اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.وقال المساعد الرئاسي لشؤون العلاقات العامة والإعلام "لي كيو يون" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء إن الرئيس يعتزم الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة.ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 10 صباحا وسيستمر 90 دقيقة، ولكن قد يستمر لفترة أطول إذا لزم الأمر.وسيكون موضوع المؤتمر هو "100 يوم من أجل التعافي والنمو من أجل المستقبل".وستقسم جلسة الأسئلة والأجوبة إلى ثلاثة مجالات: الاقتصاد، والسياسة والدبلوماسية والأمن، والمجتمع والثقافة.وقال "لي" إن الرئيس سيركز على عرض خططه لمحركات النمو الجديدة، والتوظيف، والإسكان، وتدابير سوق الأوراق المالية، ومعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على المعيشة والاقتصاد.