سيول تطالب واشنطن بتحسين إجراءات منح تأشيرات العمل للكوريين

طالب الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الولايات المتحدة بتحسين أنظمة منح التأشيرات، في أعقاب احتجاز مئات العمال الكوريين الجنوبيين مؤخرا في مصنع "هيون ديه" في ولاية "جورجيا" الأمريكية.وخلال مؤتمر صحفي بثته قنوات التلفزيون الكورية اليوم الخميس، أعرب الرئيس عن قلقه من أن الشركات الكورية قد تصبح مترددة بشدة للاستثمار في الولايات المتحدة بعد المداهمة المثيرة للجدل التي قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية على مصنع "هيون ديه" في ولاية "جورجيا".وتطرق "لي" إلى احتجاز أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي في الولايات المتحدة وقضايا رئيسية أخرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، اليوم الخميس، حيث قال إن الشركات الكورية لم تكن تسعى إلى توظيف طويل الأمد، بل كانت تحتاج فقط إلى فنيين لتركيب المعدات اللازمة لبناء منشأة هناك.وأضاف أن تلك الشركات ستشعر حتما بالقلق من أن إنشاء مصنع محلي في الولايات المتحدة سيكون صعبا أو حتى غير مربح في المستقبل. ومن المرجح أن يكون لذلك تأثير كبير على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة في المستقبل.وأشار إلى أن سيول وواشنطن تناقشان سبل تحسين إجراءات الهجرة والتأشيرات بين الجانبين، موضحا أن قضية الاحتجاز لن تضر بالتعاون الثنائي في المستقبل.وقال إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هو العامل الأهم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أنه الشخص الذي يمكنه ممارسة أكبر تأثير في الوقت الحالي.وأضاف الرئيس أنه لا يتوقع أن تتحسن العلاقات بين الكوريتين بسرعة، بعد سنوات من المواجهة، مشيرا إلى إلى أن سياساته التوحيدية تراعي المنظور طويل الأمد، بينما تستمر الجهود الفورية للحد من التوتر الحدودي مع الشمال.