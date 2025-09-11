الرئيس لي يتعهد بمواصلة الجهود من أجل الحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أقر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" بأن كوريا الشمالية لا تزال غير متجاوبة إزاء مساعي سيول من أجل الحوار، رغم المحاولات الأخيرة لتخفيف التوتر الحدودي، لكنه شدد على أن كوريا الجنوبية سوف تواصل جهودها من أجل الحوار.وتطرق الرئيس إلى القضايا بين الكوريتين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في المقر الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه"، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.وقال إنه من غير المنطقي أن نتوقع أن تغير كوريا الشمالية موقفها على الفور استجابة لبعض الإجراءات التصالحية التي اتخذتها الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، لكنه شدد على أن تخفيف التوتر مفيد لكوريا الجنوبية، بغض النظر عن موقف بيونغ يانغ.وأشار الرئيس إلى أن العلاقات بين الكوريتين لا يمكن حلها بواسطة كوريا الجنوبية وحدها، حيث إن كوريا الشمالية تعتبر الولايات المتحدة التهديد الرئيسي لنظامها، وبالتالي تجعل الأولوية لعلاقتها مع واشنطن.كما أكد أن الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف يسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن كوريا الجنوبية لا تحتاج إلى الإصرار على قيادة العملية، بل يجب أن تلعب دورها كـ"منسق" لعملية السلام.