الحكومة الكورية تُدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

Photo : YONHAP News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن القلق من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على دولة قطر مؤخرا.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدره أمس، إن الهجوم الإسرائيلي يعد انتهاكا لسيادة دولة قطر على أراضيها، ولا يمكن التسامح معه، معربا عن قلق الحكومة الكورية البالغ إزاء احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب هذا الهجوم.وأضاف أن الحكومة الكورية تقدر عاليا جهود الوساطة التي تبذلها قطر من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.وفي سياق متصل، تخطط كوريا الجنوبية باعتبارها رئيسة للدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ للمجلس بشأن الغارات الإسرائيلية على قطر، بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك في مقر الأمم المتحدة.وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على العاصمة القطرية الدوحة لضرب أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أول من أمس الثلاثاء.وقد ظلت دولة قطر تبذل جهودا للوساطة في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، بينما استهدف الهجوم الإسرائيلي شخصيات سياسية من حركة حماس يقيمون في الدوحة، بمن في ذلك "خليل الحية" الذي يقود فريق المفاوضات الفلسطيني.