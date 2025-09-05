الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الحكومة الكورية تصدر تحذيرا خاصا من السفر إلى بعض أجزاء من نيبال

Write: 2025-09-11 15:18:11Update: 2025-09-11 15:19:29

الحكومة الكورية تصدر تحذيرا خاصا من السفر إلى بعض أجزاء من نيبال

Photo : YONHAP News

أصدرت  وزارة  الخارجية  في  كوريا  الجنوبية تحذيرا  خاصا  من  السفر  إلى  بعض  أجزاء  من  نيبال، أمس  الأربعاء،  على  خلفية  اشتداد المظاهرات  هناك  احتجاجا على  إجراءات  حجب  مواقع  التواصل الاجتماعي  التي  اتخذتها السلطات  النيبالية. 
ويشمل  التحذير مقاطعات  "باغماتي"  و"لومبيني"  و"غانداكي"  في  نيبال،  بينما  يتم  الحفاظ على  التنبيه  من  السفر  القائم في  غيرها  من  المناطق.
الجدير  بالذكر أن  التحذير  الخاص  من  السفر  يتم  إصداره  في  حالة  وجود  مخاطر  طارئة  على  المدى  القصير،  ويستمر صلاحيته  لمدة  90  يوما  بحد  أقصى.
بالإضافة  إلى  ذلك،  عقدت  وزارة  الخارجية الكورية  اجتماعا  مشتركا مع  السفارة  الكورية لدى  نيبال  بعد  ظهر  أمس  من  أجل  تقييم  الوضع  وفحص  إجراءات حماية  المواطنين  الكوريين هناك،  حيث  طلب  مدير  إدارة  الشؤون  القنصلية في  الوزارة  "يون جو  سوك"،  الحفاظ على  نظام  الاتصالات الدائم  بين  مقر  الوزارة  والسفارة، واتخاذ  جميع  الإجراءات الرامية  إلى  تأمين  سلامة  الكوريين هناك. 
وكانت  الاحتجاجات قد  اندلعت  في  نيبال  ضد  الإجراءات  التي  اتخذتها  الحكومة النيبالية  منذ  يوم  5  سبتمبر لحجب  الوصول  إلى  26  موقعا  للتواصل  الاجتماعي، بما  في  ذلك  يوتيوب  وفيسبوك وإنستغرام  وإكس.
