توقعات بتوسط الرئيس الصيني بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قال خبراء في مركز أبحاث السياسات الوطنية في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سعى إلى إحداث تغيير دراماتيكي في العلاقات مع الصين من خلال حضوره احتفالات الصين بعيد النصر التي عقدت مؤخرا في بكين.جاء ذلك في تقرير صادر عن فريق بحثي تابع للمعهد الوطني للأمن والاستراتيجية بعنوان "دبلوماسية كيم جونغ أون في عيد النصر الصيني"، أشار أيضا إلى أن كيم نجح إلى حد ما في تحسين العلاقات الكورية الشمالية الصينية بعد أن ظلت فاترة لمدة تزيد عن 3 أعوام، حيث اتفق البلدان على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى والتواصل الاستراتيجي، وأيضا تعزيز التعاون في القضايا الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة.وأوضح التقرير أن الصين التزمت، بدلا من الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية، بموقف يتجنب الإشارة إلى نزع السلاح النووي.ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الشمالية يوم 10 أكتوبر القادم، بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم، نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين البلدين وفي شبه الجزيرة الكورية، حيث ينتظر أن يقوم الرئيس الصيني بدور وساطة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.