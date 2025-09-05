التحاق نجل رئيس شركة سام سونغ بالقوات البحرية كضابط

Photo : YONHAP News

أثار إعلان "لي جي هو" نجل رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، عن تخليه عن الجنسية الأمريكية والالتحاق بالقوات البحرية الكورية كضابط، الإعجاب في المجتمع الكوري.ومن المقرر أن يلتحق "لي" البالغ من العمر 24 عاما بالقوات البحرية يوم 15 أكتوبر القادم كمرشح لمنصب ضابط بحري، حيث يخضع لتدريب مكثف لمدة 11 أسبوعا في الأكاديمية البحرية في مدينة "جين هيه" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.ومن المقرر أن يتم تعيينه كملازم ثانٍ في القوات البحرية يوم الأول من ديسمبر القادم.ومن المتوقع أن تصل مدة خدمته العسكرية إلى 39 شهرا، بما في ذلك فترة التدريب وفترة الخدمة الإلزامية بعد التخرج.وسوف يتم تحديد منصب لي ووحدة خدمته عند التخرج، بناء على أدائه في التدريب واحتياجات القوات المسلحة.الجدير بالذكر أن لي قد تخلى عن الجنسية الأمريكية التي حصل عليها عند ولادته في الولايات المتحدة في عام 2000 لأداء واجبه العسكري كضابط في القوات البحرية، حيث ظل يحمل الجنسيتين الكورية والأمريكية. ولأداء الخدمة العسكرية كضابط في كوريا، يتوجب على الشخص مزدوج الجنسية التخلي عن جنسيته الأجنبية.