الكوريون المحتجزون في الولايات المتحدة يغادرون بالطائرة اليوم

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" عقب لقائه بنظيره الأمريكي "ماركو روبيو" في العاصمة الأمريكية واشنطن إنه قد تم حل مشكلة مغادرة الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة.وأضاف الوزير جو في تصريحات للصحفيين إنه كان يشعر بقلق بالغ بسبب تأخر عملية العودة لأسباب غير معروفة، ولكن خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي، تم التأكيد على أن أولئك المواطنين الكوريين سوف يعودون إلى كوريا دون مواجهة أي عواقب سلبية عند محاولة إعادة دخولهم إلى الولايات المتحدة.وفي سيول، أوضحت وزارة الخارجية أن السبب وراء تأخر رحلة العودة التي كانت مقررة أمس يرجع إلى قرار من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي عرض على أولئك الكوريين البقاء في الولايات المتحدة في حالة رغبتهم في ذلك.ومن المتوقع أن تغادر الطائرة المستأجرة في الساعة الـ12 ظهر اليوم بتوقيت جورجيا، أي في الساعة الواحدة من صباح الغد الجمعة بتوقيت كوريا الجنوبية، وأن تصل إلى سيول مساء الغد.وأوضحت وزارة الخارجية أن الطائرة ستقل 330 شخصا، من بينهم 14 أجنبيا.