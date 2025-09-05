3 مستشفيات كورية ضمن قائمة أفضل 10 مستشفيات لعلاج السرطان عالميا

Photo : YONHAP News

أدرج تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأسبوعية الأمريكية 3 مستشفيات كورية ضمن أفضل 10 مستشفيات لعلاج السرطان على مستوى العالم.ووفقا للتقرير الذي تضمن قائمة "أفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2026"، الذي نشرته المجلة على الإنترنت اليوم، احتل مستشفى سام سونغ سيول المركز الثالث في مجال السرطان بعد مركز "إم دي أندرسن" للسرطان، ومركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان في الولايات المتحدة، وتلاه مستشفى "سيول آسان" في المركز الرابع، ثم مستشفى جامعة سيول في المركز الثامن.وتضم قائمة أفضل 10 مستشفيات لعلاج السرطان في العالم إجماليا 4 مستشفيات أمريكية، و3 مستشفيات كورية، ومستشفى واحدا في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.وقد تم إعداد هذا التصنيف بناء على تقييمات من آلاف الأطباء والعاملين في المجال الطبي في 30 دولة، بتكليف من مجلة نيوزويك وشركة ستاتيستا العالمية للتسويق.وفي قائمة "أفضل المستشفيات الذكية عالميا" التي تم إصدارها بالتزامن مع هذا التصنيف، والتي تقيّم مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستشفيات، احتل مستشفى سام سونغ المرتبة الخامسة عشرة.