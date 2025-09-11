تشو سو مي تقيم حفلا في القاهرة بمناسبة الذكرى 30 للعلاقات مع مصر

Photo : YONHAP News

ستقيم السوبرانو الكورية "تشو سو مي" حفلا غنائيا في القاهرة، احتفالا بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والوكالة الكورية للتبادل الثقافي الدولي اليوم الخميس، أنها ستقيم حفلا بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر في دار الأوبرا بالقاهرة غدا الجمعة، بالتعاون مع الأرشيف الرئاسي الكوري ووزارتي الخارجية والثقافة في مصر.وخلال الحفل، تخطط "تشو سو مي" لأداء بعض الأغاني الكورية للجمهور المصري بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني، وسوف يتم كذلك أداء بعض مقطوعات الأوبرا الكلاسيكية.وقال رئيس مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي "بارك تشانغ شيك" إن هذه الفعاليات ليست فقط مجرد مناسبة لإعادة التأكيد على صداقة الثلاثين عاما بين كوريا ومصر، ولكنها أيضا محطة بارزة لتعزيز التعاون الثقافي المستقبلي.وبالإضافة إلى ذلك، سيقام معرض خاص للاحتفال بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، بعنوان "هام: إبراز الترابط"، في متحف القاهرة للفن الإسلامي، حتى يوم 28 سبتمبر. ويستمد المعرض اسمه من تقليد "هام" الكوري، وهو صندوق هدايا رمزي يُقدم في المناسبات المهمة، مثل الزفاف، ليجسد البدايات الجديدة والوفاء بالوعود، حيث يتم عرض 17 قطعة، بما في ذلك الوثائق الدبلوماسية الرسمية والسجلات من كوريا ومصر، والهدايا المتبادلة بين قادة البلدين، و8 حرف يدوية كورية تقليدية.كما تخطط الحكومة الكورية للمشاركة كضيف شرف في مهرجان القاهرة الدولي للفنون المعاصرة، الذي سيقام في القاهرة الشهر القادم، لتوسيع التبادل الثقافي مع مصر.