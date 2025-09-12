وزير التجارة الأمريكي يقول إن هيون ديه كان يجب أن تتصل به للحصول على التأشيرات

Photo : YONHAP News

قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" إن مجموعة "هيون ديه موتور" كان يجب أن تتصل به للحصول على التأشيرات المناسبة لعمالها، موضحا أن العمال الكوريين الجنوبيين الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأمريكية كانوا يحملون "تأشيرات خاطئة".وأدلى "لوتنيك" بهذه التصريحات في مقابلة نشرها أمس الخميس الموقعُ الأمريكي على الإنترنت "أكسيوس"، حيث أشاد باستثمارات "هيون ديه" في بناء مصانع في الولايات المتحدة ووصفها بأنها "أمر رائع".ومع ذلك، قال "لوتنيك" إن "هيون ديه" كان يجب أن تحصل على التأشيرات الصحيحة لعمالها، مدعيا أن العمال الكوريين الذين تم اعتقالهم في المداهمة جاؤوا إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية.وأضاف أنه اتصل بالجانب الكوري وأخبره بالحصول على التأشيرة الصحيحة، قائلا إنهم إذا واجهوا مشاكل في الحصول على التأشيرة الصحيحة، فعليهم الاتصال به، وسوف يتواصل هو مع وزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم" للحصول على المساعدة.وشدد لوتنيك على أن الشركات لا يمكنها العمل بالطريقة القديمة، وأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يطالبها بالعمل بشكل صحيح، وأنه إذا أرادت استقدام عمال أو السعي للهجرة، فيجب عليها اتباع الإجراءات الصحيحة.