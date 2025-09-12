عودة المواطنين الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

غادر الولايات المتحدة أمس الخميس 316 مواطنا كوريا كان قد تم احتجازهم وإطلاق سراحهم من مرفق احتجاز سلطات الهجرة الأمريكية، إلى العاصمة سيول على متن طائرة مستأجرة.وأقلعت طائرة الخطوط الجوية الكورية من مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي في الساعة 11:38 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الخميس، وعلى متنها أولئك الكوريون بالإضافة إلى 14 أجنبيا.ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار "إنتشون" الدولي في حوالي الساعة 3 من بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت كوريا.وتأتي عودتهم بعد أسبوع من احتجازهم في مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية على موقع بناء مصنع بطاريات لمشروع مشترك بين مجموعة "هيون ديه موتور" و"إل جي إنيرجي سوليوشن" في ولاية "جورجيا".واختار أحد الكوريين الذين تم احتجازهم البقاء في الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات قانونية في أثناء احتجازه.