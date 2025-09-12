وكالة المخابرات الكورية تتوقع وجود خلافات بين كوريا الشمالية والصين وروسيا

Photo : YONHAP News

توقعت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أن الانسجام الذي تم إظهاره بين قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا خلال العرض العسكري الضخم الذي أقيم في بكين الأسبوع الماضي، قد لا يكون حقيقيا.ونقل النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك سون وان"، الذي حضر جلسة إحاطة مغلقة مع وكالة المخابرات الوطنية أمس الخميس، تقييم الوكالة للصحفيين، حيث أشار إلى أنه على الرغم من أن كوريا الشمالية والصين وروسيا أظهرت تحالفا ثلاثيا في الصور، إلا أنه لم يكن هناك أي تقدم في عقد قمة ثلاثية أو إنشاء منصة استشارية سياسية ملموسة لما ينبغي القيام به في المستقبل. وأشار "بارك" إلى المعلومات التي سمعها خلال الإحاطة، حيث قال إن هناك اختلافا واضحا في المواقف بين كوريا الشمالية والصين استنادا إلى تقارير البلدين عن نتائج قمتهما. وأشار إلى أن الصين كشفت عن أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أعرب عن رغبته في "تعميق التعاون الاقتصادي المتبادل"، في حين لم تذكر كوريا الشمالية ذلك. وتوقعت وكالة المخابرات الكورية أن الجانبين قد لا يكونان متفقين تماما، حيث دعت كوريا الشمالية الصين إلى تخفيف العقوبات وتوسيع التعاون الاقتصادي، لكن الصين لم تستجب بشكل كافٍ. كما أن كوريا الشمالية لم ترغب في الكشف عن رغبتها في التعاون الاقتصادي مع الصين للعالم الخارجي، وفقا لتحليل آخر.وفيما يتعلق بالمحادثات بين كوريا الشمالية وروسيا، أوضح النائب أن "كيم" أعرب عن استعداده لإطالة أمد التحالف، لكن "بوتين" لم يتحدث عن العلاقات الثنائية أو المستقبل، مما يثير الشكوك فيما إذا كان كيم قد حقق ما كان يسعى إليه بين البلدين الحليفين.