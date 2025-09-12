البرلمان يوافق على طلب اعتقال النائب كون سونغ دونغ من حزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

وافق نواب البرلمان الكوري أمس الخميس على طلب اعتقال النائب "كون سونغ دونغ" من حزب قوة الشعب المعارض بتهمة تلقي أموال غير مشروعة من كنيسة التوحيد.وتمت الموافقة في اقتراع سري بأغلبية 173 صوتا مقابل رفض صوت واحد وامتناع صوت واحد واعتبار صوتين غير صالحين، من أصل 177 صوتا.وقاطع نواب حزب قوة الشعب التصويت، على الرغم من مشاركة "كيون" نفسه، ويُعتقد أن الصوت الوحيد المعارض هو صوته.وترك الحزب الديمقراطي التصويت لتقدير أعضائه، لكن نوابه ونواب حزب إعادة بناء كوريا أيدوا الطلب بأغلبية كبيرة.وسوف يواجه "كون"، الحليف المقرب للرئيس السابق "يون صوك يول"، جلسة استماع في المحكمة لتحديد ما إذا كان سيتم احتجازه.وقبل التصويت، ندد "كون" بادعاءات فريق التحقيقات الخاص ووصفها بأنها كاذبة، بينما قال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "سونغ يون صوك" إن القرار كان "هدية" بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس "لي جيه ميونغ" منصبه.