مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية تؤخر مصنع هيون ديه في جورجيا لعدة أشهر

Photo : YONHAP News

نقلت تقارير عن الرئيس التنفيذي لشركة "هيون ديه موتور" "خوسيه مونيوس" قوله إن مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لموقع بناء مصنع بطاريات "هيون ديه" الأسبوع الماضي من المرجح أن تؤخر البناء لمدة شهرين إلى 3 أشهر على الأقل.وأدلى "مونيوس" بهذه التصريحات لوسائل الإعلام أمس الخميس خلال حدث صناعي للسيارات في "ديترويت".ووفقا لوكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، قال "مونيوس" إن المداهمة ستؤدي إلى تأخير الشركة لمدة شهرين إلى 3 أشهر على الأقل، لأن جميع هؤلاء الأشخاص يريدون الآن العودة إلى كوريا الجنوبية.وأضاف أن الشركة بحاجة إلى إيجاد طريقة لملء هذه الوظائف، مشيرا إلى أن معظم الأشخاص الذين تحتاجهم الشركة ليسوا موجودين في الولايات المتحدة.وقال أيضا إن مرحلة بناء المصانع تتطلب أشخاصا متخصصين، وأن العديد من المهارات والمعدات المطلوبة غير متوفرة في الولايات المتحدة.وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذه التصريحات هي أول تعليق علني لـ"مونيوس" منذ عملية إنفاذ قوانين الهجرة واسعة النطاق.