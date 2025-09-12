وزير التجارة الأمريكي يقول إن على كوريا قبول اتفاق التجارة أو دفع الرسوم

Photo : YONHAP News

وسط حالة من الجمود في المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تفاصيل اتفاق التجارة، قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أمس الخميس إنه يتوجب على كوريا إما أن تقبل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشكل مبدئي في شهر يوليو الماضي، أو أن تدفع الرسوم الجمركية.جاء ذلك في تصريح أدلي به "لوتنيك" لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، حيث أوضح أن كوريا الجنوبية لم توقع الاتفاق عندما زار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" واشنطن في شهر أغسطس الماضي، موضحا أن الولايات المتحدة لم تتطرق إلى مسألة التجارة لأن الرئيس "لي" لم يوقع على الوثيقة.وقال إنه يعتقد أن كوريا الجنوبية شاهدت كيف وقعت اليابان على الاتفاق، مؤكدا أنه لا توجد مرونة.وشدد "لوتنيك" على أنه يتوجب على كوريا الجنوبية إما أن تقبل بالاتفاق أو أن تدفع الرسوم الجمركية.ويرى المراقبون أن تصريحات "لوتنيك" تعد ضغطا من الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية للقبول بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يوم الثلايين من يوليو الماضي، بعدما فشلت المفاوضات على المستوى العملي بشأن تفاصيل الاتفاق مطلع هذا الأسبوع في تحقيق أي تطور.