وزارة الثقافة الكورية تطلق عروضا تقليدية في كيونغ جو احتفالا بقمة آبيك

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إنها ستقيم مهرجانا للفنون التقليدية باسم "صورابول بونغ ريو" في أنحاء مختلفة من مدينة كيونغ جو خلال الفترة من اليوم الجمعة وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم، احتفالا بانعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وتتضمن فعاليات المهرجان 37 نوعا من العروض الغنائية والموسيقية والرقصات التقليدية التي ستقدمها 31 منظمة فلكلورية و700 فنان تقليدي، حيث يتم تجسيد روح مملكة "شيلا" القديمة.وسوف تقدم فرقة مسرح "جونغ دونغ" الوطنية للفنون عرض "دان شيم" الذي يعيد تفسير فكرة "بر الوالدين" استنادا للحكاية الكلاسيكية "شيم تشونغ" في قاعة "مون مو" في المركز الثقافي في حديقة إكسبو كيونغ جو، خلال فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ من يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر.