معدلات تأييد الرئيس لي جيه ميونغ تصل إلى 66%

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أن غالبية الكوريين يؤيدون أداء الرئيس "لي جيه ميونغ" في تسيير وإدارة شؤون الدولة.ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي جرى على ألف من المواطنين الكوريين، قال 66% من المشاركين إن الرئيس "لي" يقوم بعمل جيد في إدارته.وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤها خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الرئيس "لي"، قال 29% من المشاركين قالوا إنه يدير الأمور بشكل سيئ.وردا على سؤال عن تعامل إدارة "لي" مع السياسات الخارجية والتجارية، قال 58% إن الحكومة تقوم بعمل جيد، بينما رأى 33% عكس ذلك.وفيما يتعلق بخطة الحكومة لحل النيابة العامة وإنشاء هيئتين جديدتين لتولي صلاحيات توجيه الاتهام وصلاحيات التحقيق، بشكل منفصل، قيم 57% الخطة بشكل إيجابي، فيما رأى 35% أنها سلبية.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.