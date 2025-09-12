الرئيس الكوري يتباحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البولندي

Photo : KBS News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الخميس أول مكالمة هاتفية منذ تنصيبه مع كل من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء البولندي "دونالد توسك"، لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية المعلقة.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" إن الرئيس الفرنسي "ماكرون" هنأ الرئيس "لي " على تنصيبه، وأعرب عن أمله في توثيق علاقات التعاون الودي بين البلدين بمناسبة انطلاق حكومة جديدة في كوريا الجنوبية.وفي مكالمة أخرى، أشاد الرئيس الكوري "لي" ورئيس الوزراء البولندي "توسك" بالعلاقات التي تطورت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتبادلات البشرية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1989، واتفقا على تعزيز التعاون في صناعة الدفاع والبنية التحتية والتجارة والاستثمار.وتبادل الرئيس "لي" الآراء مع القائدين الفرنسي والبولندي حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها، والقضايا الدولية، واتفق معهما على الاستمرار في التواصل الوثيق.