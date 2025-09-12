كوريا الجنوبية وحلف الناتو يجريان حوارا سيبرانيا رفيع المستوى في سيول

Photo : YONHAP News

عُقد أمس الخميس في سيول الحوار السيبراني الثاني رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي، "ناتو".وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الجانبين اتفقا على مراجعة اتجاهات التهديدات السيبرانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة المحيط الأطلنطي الأوربي، ومواصلة تعزيز التعاون السيبراني للاستجابة للأنشطة السيبرانية الخبيثة.وأكد الجانب الكوري أن المشاركة المتبادلة في التدريبات السيبرانية التي يستضيفها الجانيان ستكون مفيدة للغاية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات السيبرانية.وقد تم إطلاق الحوار السيبراني رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو لمناقشة سبل تعزيز التعاون السيبراني بين الجانبين، وعُقد اجتماعه الأول في بلجيكا في شهر نوفمبر من العام الماضي.