وصول المواطنين الكوريين المحتجزين من الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

عاد 316 عاملا كوريا جنوبيا، عقب الإفراج عنهم من مركز احتجاز الهجرة الأمريكي بعد أسبوع من الحبس، إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة مستأجرة اليوم الجمعة.ووصلت طائرة الخطوط الجوية الكورية إلى مطار "إنتشون" الدولي في الساعة 3:23 من مساء اليوم الجمعة بعد أن أقلعت من مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي في الساعة 11:38 من صباح (التوقيت المحلي) أمس الخميس، وعلى متنها الكوريون الجنوبيون بالإضافة إلى 14 مواطنا أجنبيا.وتأتي عودة الكوريين الجنوبيين إلى وطنهم بعد يوم واحد من إطلاق سراحهم من مركز احتجاز الهجرة والجمارك في "فولكستون"، بولاية "جورجيا".وقد تم احتجازهم يوم الخميس من الأسبوع الماضي بعد أن داهمت سلطات الهجرة موقع بناء في "جورجيا" تابعا لمصنع لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية حيث تم في الموقع، اعتقال 475 شخصا.واختار أحد العمال الكوريين الجنوبيين الذين أُطلق سراحهم من مركز الاحتجاز البقاء في الولايات المتحدة.