مدينة سيول تُقرّ الميزانية الإضافية الثانية بقيمة 1.08 تريليون وون

Photo : YONHAP News

أقرّ مجلس مدينة سيول الميزانية الإضافية الثانية لحكومة المدينة لهذا العام، بقيمة 1.08 تريليون وون، أي ما يُعادل حوالي 778.7 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد إجراء تعديلات طفيفة.وتشمل خطة ميزانية حكومة المدينة، التي أُقرّت خلال الجلسة العامة لحكومة المدينة يوم الجمعة، 898.8 مليار وون لبرنامج قسائم الاستهلاك الذي تُشرف عليه الحكومة المركزية، و24.8 مليار وون لبرامج الدعم الوطني، و137.5 مليار وون لدعم عمليات الحافلات داخل المدينة.كما أقرّ مجلس المدينة مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وإدارة صندوق لدعم الإسكان العام حتى نهاية عام 2030، ومشروع قانون مُعدّل مُنفصل ينصّ على تخفيض الرسوم بنسبة 50% للأشخاص ذوي الجدارة الوطنية، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة الذين يستخدمون المرافق الرياضية في حدائق سيول الحضرية.وسوف يدخل قانون تعديل حدائق المدن حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.