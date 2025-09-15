أغنية غولدن من فيلم صائدو الشياطين تتصدر قائمة الأغاني البريطانية للأسبوع السادس

Photo : YONHAP News

حافظت أغنية "غولدن"، وهي الموسيقى التصويرية الأصلية لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو الشياطين" من إنتاج نتفليكس، على المركز الأول في قائمة أفضل 100 أغنية فردية في المملكة المتحدة، للأسبوع السادس على التوالي.ووفقا لأحدث قائمة صدرت يوم الجمعة، حافظت أغنية "غولدن"، التي تؤديها فرقة الفتيات الكورية الخيالية "هانتر إكس" على المركز الأول، وتلتها أغنية "مان آي نيد" للمغنية البريطانية "أوليفيا دين" في المركز الثاني، ثم أغنية "تيرز" للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية "سابرينا كاربنتر" في المركز الثالث.كما حافظت أغنية "غولدن" على صدارة قائمة بيلبورد هوت 100 الأمريكية للأغاني الفردية للأسبوع الرابع.وإلى جانب أغنية "غولدن"، وصلت ثلاث أغانٍ أخرى من الألبوم إلى قائمة الأغاني الأكثر رواجا في المملكة المتحدة، حيث احتلت أغنيتا "سودا بوب" و"يور آيدول" لفرقة "ساجا بويز" الخيالية، المركزين الرابع والسابع على التوالي، بينما احتلت أغنية "تيك داون" لفرقة "توايس" المركز الرابع والعشرين.