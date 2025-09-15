الشرطة تمنع المتظاهرين المناهضين للصين من دخول منطقة ميونغ دونغ في سيول

Photo : KBS News

منعت الشرطة الكورية المتظاهرين المناهضين للصين من دخول منطقة ميونغ دونغ في وسط مدينة سيول، حيث تقع السفارة الصينية.وأبلغ مركز شرطة منطقة "نام ديه مون" في سيول المجموعات التي أبلغت عن خطط لتنظيم احتجاج بالقرب من السفارة في حوالي الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة بتقييد الدخول وفقا لقانون التجمع والتظاهر.وكانت السلطات قد قلصت سابقا القيود إلى مسافة 100 متر من مبنى السفارة.كما منعت الشرطة المجموعات من إثارة احتكاكات غير ضرورية مع المندوبين الدبلوماسيين أو السياح من خلال استخدام لغة بذيئة أو أعمال عنف في أثناء التجمعات أو المسيرات.وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، شبّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الاحتجاجات المناهضة للصين بأنها "أعمال تخريب وتدمير"، داعيا إلى اتخاذ تدابير رد فعل قويّة.