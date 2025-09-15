السياسية كوريا تسعى للمشاركة في برنامج قروض المشتريات العسكرية الأوربي

أفادت بعض التقارير بأن كوريا الجنوبية تتطلع إلى المشاركة في برنامج قروض المشتريات العسكرية التابع للاتحاد الأوربي، "سيف"، بقيمة 150 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 176 مليار دولار أمريكي.

ووفقا للمفوضية الأوربية، قدمت سيول مؤخرا طلبا رسميا للصناعات الكورية الجنوبية للانضمام إلى برنامج قروض المشتريات العسكرية التابع للاتحاد الأوربي، مقابل مساهمة مالية.

وقد تم إطلاق برنامج "سيف" لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة عند شراء الأسلحة، وحصر الموردين الأجانب بنسبة 35% من قيمة العقد.

ويمكن للدول التي أقامت مشاركات أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوربي، مثل كوريا الجنوبية، أو تلك التي تجري مراجعة ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوربي، الحصول على إعفاء إذا توصلت إلى اتفاق ثنائي منفصل مع المفوضية.

ومن المتوقع أن تراجع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي الطلب الكوري، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقدم توصية رسمية إلى المجلس الأوربي لبدء المفاوضات مع سيول.

