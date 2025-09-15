الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

زعيم كوريا الشمالية يعلن عن سياسة السعي لامتلاك الأسلحة النووية والتقليدية

Write: 2025-09-15 09:30:30

زعيم كوريا الشمالية يعلن عن سياسة السعي لامتلاك الأسلحة النووية والتقليدية

Photo : YONHAP News

أعلن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" أنه سيكشف عن سياسة السعي لامتلاك الأسلحة النووية والتقليدية في آن واحد، خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم، العام القادم.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت، أصدر كيم هذا الإعلان في أثناء تفقده معهد الأسلحة الدفاعية المدرعة ومعهد الأسلحة الإلكترونية التابعيْن لأكاديمية علوم الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واطّلع كيم على التقنيات الرئيسية التي طورها معهد الأسلحة الدفاعية المدرعة ووحدة تصميم الدبابات بشكل مشترك، كما تلقى تقريرا حول تطوير درع مركب خاص و"نظام حماية نشط ذكي".
ومنذ نشر قوات العمليات الخاصة في روسيا دعما لهجومها العسكري في أوكرانيا، شدد كيم في مناسبات عديدة على ضرورة تحديث الأسلحة التقليدية وتعزيز القدرات التدريبية والقتالية الفعلية.



