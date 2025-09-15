تأكيد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا خلال هذا الخريف

Photo : KBS News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى خلال هذا الخريف، في مزرعة للدواجن بمقاطعة كيونغ كي.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية يوم السبت اكتشاف الفيروس في مزرعة في مدينة باجو تضم حوالي ثلاثة آلاف دجاجة كورية أصلية.وتُعد هذه أول حالة إصابة مؤكدة في هذا الموسم، وتأتي في وقت أبكر من السنوات السابقة.وبعد الكشف عن الحالة، عقدت الوزارة اجتماعا مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لمناقشة إجراءات الحجر الصحي، ورفعت مستوى التأهب الوطني من "تنبيه" إلى "تحذير" بموجب نظامها ذي الأربع درجات.وابتداء من يوم أمس الأحد، أجرت الوزارة حملة تفتيش لمدة عشرة أيام تستهدف حوالي 20 مزرعة دواجن مماثلة في مقاطعة كيونغ كي، و200 بائع دواجن في الأسواق التقليدية في جميع أنحاء البلاد، و120 مركبة لنقل الماشية.