البنك المركزي الكوري يدعو لهجرة العمال متوسطي العمر إلى الأقاليم

Photo : YONHAP News

أوصى تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري بزيادة هجرة العمال متوسطي العمر وكبار السن إلى المناطق الإقليمية كاستراتيجية للحد من اختلالات العمالة بين المناطق الكورية.وحلل البنك المركزي في تقريره الذي أصدره أمس الأحد، تأثير التحولات الديموغرافية على أسواق العمل المحلية.واستنادا إلى توقعات السكان النشطين اقتصاديا في المدن والمقاطعات والمناطق بين عامي 2022 و2042، حذّر البنك المركزي من أنه من المتوقع أن تتسع الفجوات في توزيع القوى العاملة في المناطق الأصغر بشكل ملحوظ.ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع عدد المدن والمقاطعات والمناطق التي يقل عدد عمالها عن عشرة آلاف عامل، من صفر إلى 15، بحلول عام 2024.وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع عدد المناطق التي يزيد عدد عمالها عن 300 ألف عامل من 18 إلى 21 خلال الفترة نفسها، مما يُفاقم من تركيز العمالة في المناطق الحضرية.